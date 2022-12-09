YDP “Seçmen Psikolojisi, Vücut Dili ve Hitabet, Parti Manifestosu” konularında seminer düzenledi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yerel seçimler öncesinde adaylarına yönelik seminer düzenledi. Acapulco Otel'de yer alan seminer, "Seçmen Psikolojisi, Vücut Dili ve Hitabet, Parti Manifestosu" konularında verildi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, seminere adayların yanı sıra ilçe başkanları, ilçe seçim komite üyeleri de katıldı.

Seminerde Avukat Kemal Bayraktar; "Nasıl oy kullanırız?", Engin Tolungüç; "Propaganda, Vücut Dili ve Hitabet", Genel Sekreter Prof Dr. Talip Atalay;" Seçmen psikolojisi ve siyaset sosyolojisi" Genel Başkan Erhan Arıklı ise; "Parti Manifestosu ve Yerel Seçimler" konularında sunum yaptı.

Seminer sonrası genel bir değerlendirme yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıbrıs meselesinde yaşanan süreci ve yeni milli Kıbrıs politikasını anlatarak; "Bu yerel seçimler, sıradan bir belediye seçimi olma özelliğini aşmıştır. Bu seçimler Birleşik Kıbrıs peşinde koşanlarla, KKTC’yi yaşatıp kökleştirenlerin seçimidir. Bizi Ankara'dan talimat almakla suçlayanlar, kendilerine kıble olarak Brüksel'i seçmiş durumdadırlar. Nitekim geçen hafta Brüksel’de AB koridorlarında Birleşik Kıbrıs için destek arayışında idiler. Bu arkadaşlar hem 'Birleşik Kıbrıs için bize oy verin' diyorlar, hem de 'Bu seçimlere Milli Dava havası vermeyin' diyorlar. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedi.

Bu habere tepkiniz:



09/12/2022 11:54