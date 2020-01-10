YDP, Son Kez Partilerle Diyalog Kuracak

YDP Cumhurbaşkanı adayını açıklamadan önce son bir kez diğer siyasi partiler ile diyalog kurma kararı aldı.

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10/01/2020
HK

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YDP, Son Kez Partilerle Diyalog Kuracak

Yeniden Doğuş Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıklamadan önce son bir kez diğer siyasi partiler ile diyalog kurma kararı aldı.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanı adayını ilan etmeden önce diğer siyasi partilerle diyalog kurma kararı aldığı ve bu çerçevede yarın Ulusal Birlik Partisi’ni ziyaret edeceğini açıkladı.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz'ın konuyla ilgili açıklamasına göre, UBP ziyareti saat 11.00’de gerçekleşecek.

Açıklamada, YDP’nin Cumhurbaşkanlığı konusunda bir milli mutabakat sağlayabilmek için diğer partilere “Erken Seçim Şartı ile bir çatı aday” konusunda anlaşma çağrısında bulunduğu fakat olumlu bir cevap alamadığı da hatırlatıldı.

10/01/2020 12:10
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TAGS: Yeniden Doğuş Partisi, Cumhurbaşkanı, aday, haber, kıbrıs, kktc
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