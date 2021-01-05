YDP ve DP Canaltay'a oy vermedi

Yeniden Doğuş Partisi Genel başkanı Erhan Arıklı'nın ardından DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş da ilk turda UBP Meclis başkan adayı Resmiye Canaltay'a oy vermediklerini söyledi.

Erhan Arıklı, Haber Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, ilk turda UBP içerisindeki tablonun ortaya çıkması ve UBP'li vekillerin tavrının ortaya çıkması için oy vermediklerini açıkladı.

Arıklı, "Perşembe gün yapılacak oylamada ben de Bertan kardeşim de UBP adayına oy vereceğiz. Ama ilk turda oy vermeme nedenimiz UBP'nin tavrını ortaya çıkarmaktı" dedi.

DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş da BRTK'da yaptığı açıklamada, "DP ve YDP dün sabah görüşerek ilk turda geçersiz oy kullanmaya karar verdik" açıklamasında bulundu.

Denktaş da tıpkı YDP gibi, ilerleyen turlarda Resmiye Canaltay'a oy vereceklerinin altını çizdi.

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05/01/2021 14:16