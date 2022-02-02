YDP, yerel seçimlerde her bölgede aday çıkarmaya karar verdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi, yerel seçimlerde her bölgede YDP adayları ile seçime girilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verdi.

YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, dün YDP Genişletilmiş İstişare Toplantıs ile Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldığı bildirilerek, Parti Meclisi’nde alınan kararlar paylaşıldı.



Açıklamada, Parti Meclisi’nin YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya hükümet görüşmelerinde tam yetki verdiği belirtildi.

Parti Meclisi’nin Merkez Yönetim Kurulu’nun Disiplin Kurulu’na gönderdiği veya istifa eden 19 PM üyesinin yerine yedek listeden yeni üyelere atanmasını onadığının kaydedildiği açıklamada, üye listelerinin güncellenerek Yüksek Seçim Kurulu’nda kayıtlı üye sayısının azaltılmasına da karar verildiği duyuruldu.



Açıklamada ayrıca, Parti Meclisi’nin yerel seçimlerde her bölgede YDP adayları ile seçime girilmesi için gerekli çalışmaların şimdiden başlatılmasının kabul edildiği de belirtildi.

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02/02/2022 12:46