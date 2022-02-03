YDP Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri yeniden belirlendi

Yeniden Doğuş Partisi, parti içi reorganize çalışmaları kapsamında Yüksek İstişare Kurulu üyelerini yeniden belirledi.

YDP’den yapılan açıklamada YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı şunları söyledi;

“Yüksek İstişare Kurulu Partimizin önemli organlarından birisi. Bu seçimlerde çok genç bir ekiple yarıştık. Bize göre en önemli kazancımız da bu gençler oldu. Bu gençleri yetiştirip, bayrağı onlara teslim etme arzumuz var. İstişare Kurulumuzu oluştururken, bu gençlere ağırlık verdik. Aralarına tecrübeli ağabeyleri serpiştirdik.

Önümüzde bir de yerel seçim var. 28 Belediyenin tamamında aday göstereceğiz. Bu gençlerimiz bir de yerel seçim tecrübesi kazanacak. YDP’ yi geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Buna göre yeni Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluşuyor;

1) Eda Yenen

2) Arif Özbayrak

3) Dr. Şerif Yeşil

4) Canan Arıklı

5) Ali Yakar

6) Fatma Bahadır

7) Yavuz Ekmekçi

8) İbrahim Halil Akçabay

9) Hatice Seçkin

10) Hüseyin Gürlek

11) İlter Ömeroğlu

12) Lisani Yalçuk

13) Mahmut Hayta

14) Metin Akar

15) Neslihan Vural

16) Nurşah Çiftçi

17) Özlem Ayşe Doğandemir

18) Sefa Kurukafa

19) Sema Kelebek

20) Süleyman Çakır

21) Zeynep Sinem Keser

22) Güller Karamalli

23) Salih Taner

24) Fazıl Dönmezoğlu

25) Rahmi Sarı

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03/02/2022 14:17