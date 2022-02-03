YDP Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri yeniden belirlendi
03/02/2022
Yeniden Doğuş Partisi, parti içi reorganize çalışmaları kapsamında Yüksek İstişare Kurulu üyelerini yeniden belirledi.
YDP’den yapılan açıklamada YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı şunları söyledi;
“Yüksek İstişare Kurulu Partimizin önemli organlarından birisi. Bu seçimlerde çok genç bir ekiple yarıştık. Bize göre en önemli kazancımız da bu gençler oldu. Bu gençleri yetiştirip, bayrağı onlara teslim etme arzumuz var. İstişare Kurulumuzu oluştururken, bu gençlere ağırlık verdik. Aralarına tecrübeli ağabeyleri serpiştirdik.
Önümüzde bir de yerel seçim var. 28 Belediyenin tamamında aday göstereceğiz. Bu gençlerimiz bir de yerel seçim tecrübesi kazanacak. YDP’ yi geleceğe hazırlıyoruz” dedi.
Buna göre yeni Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluşuyor;
1) Eda Yenen
2) Arif Özbayrak
3) Dr. Şerif Yeşil
4) Canan Arıklı
5) Ali Yakar
6) Fatma Bahadır
7) Yavuz Ekmekçi
8) İbrahim Halil Akçabay
9) Hatice Seçkin
10) Hüseyin Gürlek
11) İlter Ömeroğlu
12) Lisani Yalçuk
13) Mahmut Hayta
14) Metin Akar
15) Neslihan Vural
16) Nurşah Çiftçi
17) Özlem Ayşe Doğandemir
18) Sefa Kurukafa
19) Sema Kelebek
20) Süleyman Çakır
21) Zeynep Sinem Keser
22) Güller Karamalli
23) Salih Taner
24) Fazıl Dönmezoğlu
25) Rahmi Sarı