YDP’de 10 kişinin adaylıkları düşürüldü

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14/02/2024

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YDP’de 10 kişinin adaylıkları düşürüldü

Yeniden Doğuş Partisi’nde yaklaşan genel başkanlık ve parti meclisi seçimi için adaylar netleşirken, YDP içerisinde oluşturulan komite adaylıkları da mercek altına aldı.
Bugün saat 15.00’de toplanan komite bazı parti meclisi ve denetleme kurulu adaylarının adaylıklarını kabul etmedi.
Yapılan toplantıda 10 kişinin adaylıkları uygun bulunmadı.
3 kişinin adaylığı karakter belgesinde suç olması nedeniyle uygun bulunmazken 6 kişinin ise farklı partilerde üyelikleri bulunmasından dolayı reddedildi.

14/02/2024 19:29
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