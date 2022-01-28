YDP’de 17 kişi disipline verildi

YDP merkez yönetim kurulu toplandı ve kararlar alındı

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28/01/2022

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YDP’de 17 kişi disipline verildi

Yeniden Doğuş Partisi’nde dün akşam toplanan merkez yönetim kurulu (MYK) aralarından bazı parti meclisi (PM) üyelerinin de olduğu 17 kişiyi disiplin kuruluna verdi. Daha önce istifa eden PM üyesinin yerine ise yedek listeden yeni kişiler atandı.

MYK Kararları hakkında konuşan Genel Sekreter Enver Öztürk, üyelerin güncelleneceğini ve parti ile ilgisi olmayan üyelerin üyeliklerinin düşürüleceğini söyledi.

Seçimde parti aleyhine çalışan üyeleri, karma oy kullanmaya teşvik eden kişilerin de disiplin kuruluna vermek sureti ile parti ile ilişkilerinin kesileceğini açıkladı.

MYK da alınan kararların Salı günü yapılacak genişletilmiş parti meclisinde değerlendirileceğini söyleyen Enver Öztürk, “Disiplin Kuruluna verilen şahıslar kendilerini çok iyi biliyorlar. Bunlar kendilerine tebligat gitmeden istifa ederlerse işimizi kolaylaştırırlar. Seçim boyunca parti aleyhine çalıştılar. Şimdi de parti beklenen oyu alamadı diye yönetimi suçluyorlar” dedi.

 

28/01/2022 17:11
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TAGS: YDP, ihraç, PM, MYK
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