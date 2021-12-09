YDP’de aday adayı sayısı 69'a düşürüldü

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk, YDP Başkanı ile Genel Sekreteri’nin kontenjan adayı olarak kendi bölgelerinde birinci sırada yer alacağını açıkladı.

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk’ten alınan bilgiye göre, aday adaylığı başvuru sürecini tamamlayan YDP’de adaylık ve sıralama seçimi 12 Aralık Pazar günü 09.00-22.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu’nun Antrenman Salonu’nda yapılacak.

YDP’de aday adaylığı için yapılan 90 civarında başvuru ise dijital ortamda olacak seçimin daha kolay olması gerekçesiyle 69’a düşürüldü. 10 tane de kontenjan adayına yer verecek YDP’de Genel Başkan ile Genel Sekreter de kontenjan adayları arasında… YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Mağusa bölgesi birinci sıra, YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk ise Lefkoşa bölgesi birinci sıra kontenjan adayı olacak.

YDP Lefkoşa listesinde 1’inci, 2’nci, 5’inci ve 7’inci, Mağusa listesinde 1’inci, 5’inci ve 7’inci, Girne listesinde ise 3’üncü, 5’inci ve 7’inci sıralarda kontenjanlara yer verilecek.

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09/12/2021 13:31