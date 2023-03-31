YDP’de başkanlık divanına atamalar yapıldı

Yeniden Doğuş Partisinde (YDP) 10 kişilik Başkanlık Divanına yeni atamalar yapıldı.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda genel başkan yardımcısı sıfatını da taşıyacak olan yeni başkanlık divanı üyelerinin isimleri ve görev alanları şunlar:

“Ramazan Gündoğdu (Ulaşım ve Uluslararası ilişkiler), Erhan Donatmış (Ekonomi), Ertan Kaygan (Gençlik), Kenan Akın (Halkla İlişkiler), Ayhan Arıklı (Sivil Toplum), Orhan Hunç (Basın Yayın), Arzu Pürtül (Propaganda)”

Açıklamaya göre başkanlık divanının eksik olan üyeleri daha sonra tamamlanacak. Yeni atanan üyeler, görevlerine Haziran ayında düzenlenecek kurultaya kadar devam edecek.

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31/03/2023 15:30