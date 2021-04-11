YDP'de başkanlık yarışını Arıklı kazandı
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanlık yarışında Erhan Arıklı galip çıktı
11/04/2021
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanlık yarışında Erhan Arıklı galip çıktı
Resmi olmayan sonuçlara göre Erhan Arıklı YDP'nin yeni Genel Başkanı oldu.
4 bin 130 oy kullanılan seçimde, oyların 2 bin 124'ünü Erhan Arıklı, 1853'ünü ise Bertan Zaroğlu aldı, 40 oy ise geçersiz sayıldı
Bazı oy pusulaları Yanlış sandıklara atıldı. Seçimin seyrini değişecek fark oluşmayacak. Divan kesin sonuçları açıklayacak