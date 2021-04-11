YDP'de başkanlık yarışını Arıklı kazandı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanlık yarışında Erhan Arıklı galip çıktı

Resmi olmayan sonuçlara göre Erhan Arıklı YDP'nin yeni Genel Başkanı oldu.

4 bin 130 oy kullanılan seçimde, oyların 2 bin 124'ünü Erhan Arıklı, 1853'ünü ise Bertan Zaroğlu aldı, 40 oy ise geçersiz sayıldı

Bazı oy pusulaları Yanlış sandıklara atıldı. Seçimin seyrini değişecek fark oluşmayacak. Divan kesin sonuçları açıklayacak

Bu habere tepkiniz:



11/04/2021 00:46