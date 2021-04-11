YDP'de başkanlık yarışını Arıklı kazandı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanlık yarışında Erhan Arıklı galip çıktı

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11/04/2021

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YDP'de başkanlık yarışını Arıklı kazandı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanlık yarışında Erhan Arıklı galip çıktı

Resmi olmayan sonuçlara göre Erhan Arıklı YDP'nin yeni Genel Başkanı oldu.

4 bin 130 oy kullanılan seçimde, oyların 2 bin 124'ünü Erhan Arıklı, 1853'ünü ise Bertan Zaroğlu aldı, 40 oy ise geçersiz sayıldı

Bazı oy pusulaları Yanlış sandıklara atıldı. Seçimin seyrini değişecek fark oluşmayacak. Divan kesin sonuçları açıklayacak

 

11/04/2021 00:46
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TAGS: ydp, erhan arıklı, Yeniden Doğuş Partisi
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