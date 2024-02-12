YDP’de Genel Başkanlık yarışında tansiyon giderek yükseliyor

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12/02/2024

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YDP’de Genel Başkanlık yarışında tansiyon giderek yükseliyor

Erhan Arıklı’nın bölge gezileri ile istikrar ve tecrübe vurgusuna, Talip Atalay tarafının yanıtı gecikmedi.

Dün akşam yapılan etkinlikle oldukça geniş kalabalık görsellerde dikkat çekti.

“YDP yeniden küllerinden doğuruyor” başlıklı paylaşımlarla Talip Atalay ve tarafları gövde gösterisi yaptı.

YDP’de Genel Başkanlık yarışında tansiyon giderek yükseliyor. Erhan Arıklı'nın başkanlık başvurusunun ardından Talip Atalay da kalabalık bir ekiple gövde gösterisi yatı.

Erhan Arıklı’nın bölge gezileri ile istikrar ve tecrübe vurgusuna, Talip Atalay tarafının yanıtı gecikmedi.

Dün akşam yapılan etkinlikle oldukça geniş kalabalık görsellerde dikkat çekti.

“YDP yeniden küllerinden doğuyor” başlıklı paylaşımlarla Talip Atalay ve tarafları gövde gösterisi yaptı. Kurultayda Erhan Arıklı'nın işinin kolay olmadığı kulislerde sıkça konuşulmaya başlandı. Özellikle İlçe Başkanlarının Erhan Arıklı'ya desteği azalırken, Talip Atalay da parti içi muhalefetin dozunu artırıyor. Atalay, Arıklı'yı "aile partisi kurmak ve tabanı kullanarak zenginleşmekle" suçluyor ve tabana da, "Herkesin eşit olacağı demokrat bir parti yönetimi" vaat ediyor.

12/02/2024 08:30
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TAGS: YDP, Genel Başkanlık, arıklı, kktc
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