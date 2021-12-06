YDP’de Girne aday adayları belli oldu

Girne'de 15 kişi aday adaylığı için başvurdu

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06/12/2021

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YDP’de Girne aday adayları belli oldu

2022 Erken Genel Seçimler için adaylık başvurularını tamamlayan Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) 20 Kasım-28 Kasım tarihleri arasında 90 kişi adaylık başvurusu yaptı. Girne'de 15 kişi aday adaylığı için başvurdu.

YDP’de Girne’de Fazıl Dönmezoğlu, Güler Karamalli, Reyhan Aydın, Fuat Tek, Başak Tekerek, Süleyman Çakır, Cüneyt Canbolat, Fatma Bahadır, Mehmet Tunçtürk, İsmail Beyoğlu, Ömer Çete, Ramazan Karal, Sami Güneş, Hacı Ali Özdemir ve Mehmet Yavuz Ekmekçi adaylık başvurusunda bulundu.

5 Aralık’ta yapılacak aday tanıtımı koronavirüs gerekçe gösterilerek ileriki bir tarihe ertelendi. 12 Aralık Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda aday belirleme seçimi yapılacak YDP’de her seçim bölgesinde yüzde 30 cinsiyet kotası uygulanacak.

İşte Girne'de sıra numarasına göre aday adayları

06/12/2021 09:42
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TAGS: YDP, girne, aday, seçim
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