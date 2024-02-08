YDP’de ilçe başkanları geri adım attı

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Yeniden Doğuş Partisi’nde kurultay öncesi sular durulmuyor.

Önceki gün “dönüşümlü başkanlık” önerisi yapan ilçe başkanları, “parti tüzüğüne aykırı bir öneri yaptık” diyerek geri adım attı.

İlçe başkanları bu kez de “iki başkan adayının yeni bir uzlaşı için bir araya gelmesi” kararı aldı.

Kurultaya Genel Başkan Erhan Arıklı ve Genel Sekreter Talip Atalay aday oldu.

Adaylık sürecinin kırıcı ve yeni bir bölünme yaratmaması için formül arayan ilçe başkanları, “18 ay Erhan Arıklı, daha sonra Talip Atalay” formülünü öne sürmüştü.

Erhan Arıklı, tüzük gereği en fazla 24 ay daha başkanlık yapabileceği için bu öneriyi kabul etmiş, Talip Atalay “evet” dememişti.

Erhan Arıklı, “süremi doldurayım, sonra yeni başkan seçilsin” derken, Talip Atalay seçimde ısrarlı.

YDP’de başkan adayları arasında sert suçlamalar da devam ederken, uzlaşı noktası siyasi kulislerde merak konusu.