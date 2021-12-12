YDP’de Milletvekili adayları ve sıraları belirlendi

Yeniden Doğuş Partisi bugün yaptığı Aday Belirleme Kurultayında parti üyeleri Adayları ve Adayların sıralarını belirledi.

Üyeler 69 Aday Adayının sayısını 40 a düşürdü. Genel Başkan’ın kullanacağı 10 Kontenjan ve Kadın kotasının durumu değerlendirildikten sonra kesin Aday listesi yarın akçam belirlenecek.

Aday belirleme sürecine 2100 civarında üye katıldı.

Genel Sekreter Enver Öztürk yaptığı açıklamada: “Bu dönemde 2100 ün üstünde bir üyenin Lefkoşa’ya gelip parti içi seçimde iradesini ortaya koyması YDP nin artık önlenemez bir güce ulaştığının göstergesi. Bu rakam UBP nin dışındaki diğer Partilerin birkaç katı. Yarından itibaren Adaylarımızla sahaya iniyoruz. Önce Adaylarımızı kısa bir Parti içi eğitimden geçireceğiz. Seçim Manifestomuz hazır. Bütün İlçelerde Aday tanıtım şölenleri düzenleyeceğiz. Oldukça iddialıyız” dedi.

ADAYLAR ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI

LEFKOŞA

1-EDA YENEN

2-SUPHİ SİLTÜRK

3-YILMAZ KALDIRIM

4-ERŞAH SABİT YILMAZ

5-ALİ YENEN

6-ÖZLEM AYŞE DOĞANDEMİR

7-MUSTAFA YEŞİL

8-ÖMER YAYLA

9-BANU BOZLAKOĞLU

10-HÜSEYİN GÜRLEK

11-METİN AKAR

12-ZEYNEP SİNEM KESER

GAZİMAĞUSA

1-DÜRDANE ABİ ACI

2-İLTER ÖMEROĞLU

3-HABİBE ÇETİN

4-HATİCE SEÇKİN

5-YUSUF ÇELİK

6-ALİ KORUK

7-ALİ YAKAR

8-BÜNYAMİN ÖZTÜRK

9-MAHMUT HAYTA

10-MEHMET ÖZKARDAŞ

GİRNE

1-RAMAZAN KARAL

2-REYHAN AYDIN

3-FATMA BAHADIR

4-MEHMET TUNÇTÜRK

5-FUAT TEK

6-GÜLLER KARAMMALİ

7-NURŞAH ÇİFTÇİ

8-HACI ALİ ÖZDEMİR

İSKELE

1-NESLİHAN VURAL

2-AKUT GÜNEL

3-ARİF ÖZBAYRAK

4-CELAL AÇIK

5-HAKKI KANDEMİR

LEFKE

1-NEJLA GAZİ

2-KADİR OZAN

GÜZELYURT

1-ELMAS SÜZGEN

2-HAKAN BOZKURT

3-GÖKHAN SARAÇ

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12/12/2021 23:28