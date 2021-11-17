YDP’de Milletvekili Adaylık Başvuruları Başladı

Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) milletvekilliği adaylık başvuruları başladı.

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17/11/2021

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YDP’de Milletvekili Adaylık Başvuruları Başladı

Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) milletvekilliği adaylık başvuruları başladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, dün akşam toplanan parti MYK’sı milletvekili adaylık şartlarını belirleyerek müracaat kabulüne başladı.

23 Ocak seçimlerinde YDP’den aday olmak isteyen kişilerin dilekçelerini parti genel sekreterliğine bizzat yapmaları gerektiği duyuruldu.

Adaylık müracaatlarının 24 Kasım’da sona ereceği ve 5 Ocak 2021’de ise elektronik ortamda ön seçim yapılacağı açıklandı.

17/11/2021 15:00
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TAGS: Yeniden Doğuş Partisi, aday, ydp
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