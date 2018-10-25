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YDP'de Toplu İstifa!

Esentepe Yeniden Doğuş Partisi üyeleri partiden istifa ettiklerini açıkladı

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25/10/2018

YDP'de Toplu İstifa!

YDP'den bugün itibariyle istifalar yaşandı. İç çekişmeler ve yönetime oluşan tepkiden ötürü yaprak dökümü yaşanmaya başlandı.

Esentepe Yeniden Doğuş Partisi üyesi 26 kişi partiden istifa ettiğini  duyurdu. YDP Esentepe üyeleri, istifa gerekçlerini partinin kuruluşunda ön görülen ilkelerin  hiçe sayılarak merkez yönetimin şahsi çıkarları ve menfaatlerini gözetir bir yönetime dünüştürdüğü gerekçesi ile istifa ettiklerini belirtiler.

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TAGS: Esentepe, üye, istifa, deprem, haber, kıbrıs, Yeniden Doğuş Partisi
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