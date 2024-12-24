YDP’den Demokrat Parti’ye Sert Cevap

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, Demokrat Parti’nin (DP) dün yaptığı açıklamaya sert bir yanıt verdi. Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Demokrat Parti’nin üslubunu eleştirerek, partilerini hedef alan ifadelerin "terbiye sınırlarını aştığını" belirtti.

Yılmaz, YDP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) bir durum değerlendirmesi yaparak hükümetin büyük ortağını, küçük ortakların hassasiyetlerini dikkate almamakla eleştirdiğini hatırlattı. Açıklamada, bu durumun hükümetteki küçük ortaklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve geçmişte Demokrat Parti’nin (DP) de benzer bir sorunla karşı karşıya kaldığını vurguladıklarını ifade etti.

YDP’nin bu eleştirisinin, DP milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun partiden istifa etmesine atıfta bulunduğunu belirten Yılmaz, DP’nin ise bu açıklamayı yanlış yorumlayarak "saldırgan bir üslup" kullandığını söyledi.

"Sağduyuya Davet Ediyoruz"

Yılmaz, DP’ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Keşke bu bildiriyi kaleme alan DP yöneticileri, Sayın Hasan Tosunoğlu’nun istifa ederken söylediği sözlere de bir cevap verebilseydiler. Biz parti olarak sükunetimizi koruyor ve ortaklarımızı sağduyuya davet ediyoruz."