YDP'nin Bölgesel İftarında Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Mesajı

Yeniden Doğuş Partisi'nin Girne'de düzenlenen 3. Bölgesel İftar Yemeği yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Yemeğe "Onur Konuğu" olarak katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hitaben konuşan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cenevre görüşmelerine ve yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair önemli mesajlar verdi.

Arıklı, Cumhurbaşkanı'na seslenerek, "Cenevre'de dik durun. Milli tezimizden taviz vermeyin. Size güveniyoruz," ifadelerini kullandı. YDP lideri, Kıbrıs konusundaki duruşlarının net olduğunu vurgulayarak, milli tezlerden geri adım atılmaması gerektiğini belirtti.

Konuşmasında yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Arıklı, "Aday gösteririz veya göstermeyiz, ikinci tura kalırız veya kalmayız bunlar ayrı konu. Ama bir gerçek var ki, Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini YDP'nin destekleyeceği aday kazanacak," dedi.