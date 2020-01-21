Arıklı Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday

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21/01/2020

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Arıklı Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

YDP Parti Meclisi bu akşam yaptığı toplantıda Erhan Arıklı’nın adaylık kararını oybirliği ile onayladı.

‪Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Türkiye’siz bir Kıbrıs, bir Doğu Akdeniz olmasını istiyorlar. YDP olmasaydı bunu başarabilirlerdi. Kıbrıs’ta Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi tartışılmamalıdır” diye konuştu.

21/01/2020 20:59
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TAGS: YDP, Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı adayı, haber, kıbrıs
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