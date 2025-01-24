YDP’nin yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısı ileri bir tarihe ertelendi

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

YDP’den verilen bilgiye göre, YDP’nin bugün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın talebi doğrultusunda yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısı daha sonra gerçekleştirilecek.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın erteleme talebinde bulunurken, sıkıntılarla ilgili Başbakan Ünal Üstel ile Londra’ya gitmeden önce görüşüp taleplerini ilettiği ifade edilen açıklamada, Başbakan Üstel’in de Londra’dan döndükten sonra talepleri görüşebileceklerini söyledi kaydedildi.

Aynı taleplerin Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından da geldiğini ifade eden açıklamada, YDP Genel Başkanı Arıklı’nın görüşmeler tamamlanmadan Parti Meclisi’nden bir karar çıkarmanın doğru olmayacağını söylediği belirtildi.