YDP'nin, Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı

 Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Genişletilmiş Parti Meclisi (Yüksek İstişare Kurulu) toplantısı bugün yapılıyor.

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04/01/2025

YDP'nin, Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı

 Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Genişletilmiş Parti Meclisi (Yüksek İstişare Kurulu) toplantısı bugün yapılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanede yer alan toplantı, saat 15.30’da sıralarında başladı.  

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, toplantı öncesi TAK muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda iki hafta önce Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) hükümetin çalışmalarıyla ilgili aldığı kararı değerlendireceğini söyledi.

Arıklı, toplantı sonrasında çıkacak kararın ise parti meclisine tavsiye niteliğinde olacağını kaydetti.  

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TAGS:  Yeniden Doğuş Partisi, hab er
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