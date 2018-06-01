YDÜ burs sınavı yarın yapılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi 2018-2019 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” yarın yapılıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sınav saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde tek oturumda gerçekleştirilecek. Sınava katılacak KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak KKTC vatandaşı öğrenciler, YDÜ’nün 19 fakülte, 2 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulundaki 220 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleşme hakkına sahip olacak. KKTC liselerinde 4 yıl eğitim gören TC uyruklu öğrenciler de YDÜ KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Sıralama sınavına girebilecek.Sınava katılmak isteyen öğrencilerin yarına kadar YDÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü Kayıt-Kabul merkezinde sınav kayıtlarını yaptırmaları gerektiği belirtildi. Sınava katılacak adaylar üç bölüm tercihi yapabilecekler. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasında yapılacak.