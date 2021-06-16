YDÜ, Çetinkaya karşısında farklı galip geldi

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Süper Ligi’nin 4’üncü hafta açılış karşılaşmasında Çetinkaya Türk Spor Kulübü ile Yakın Doğu Üniversitesi karşılaştı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan mücadele 81-56 YDÜ üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu sonuçla YDÜ ligde oynadığı dördüncü maçını da kazanırken, ligin dikkat çeken ekiplerinden Çetinkaya dördüncü maçında ikinci yenilgisini yaşadı.

YDÜ 13-31, 32-45, 42-59 ve 56-81’lik periyotlarla ligdeki dördüncü galibiyetini elde ederken maçın en skorer ismi Çetinkaya’dan 21 sayı ile oynayan Horacious Jr oldu.

YDÜ adına 17 sayı kaydeden İhsan Üğütücü ise takımı adına en çok sayı atan isim olarak maçı tamamladı. Ligde normal sezonun son haftasında YDÜ, Koopspor ile karşılaşacak. Çetinkaya ise Soyer Hacıganimler ile karşı karşıya gelecek.

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16/06/2021 09:38