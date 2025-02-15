YDÜ, DAÜ’yü son periyotta geçti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen MUSMER Unileague ikinci devre açılış maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşısında 67-63’lük skorla galip geldi.

Karşılaşmada YDÜ adına Aykut Fidansoy 17 sayıyla takımına önemli katkı sağlarken, Doruk Önet ise 10 ribaund ve 10 sayılık performansıyla double-double yaptı. DAÜ cephesinde ise Halil Çetinyay 23 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Salomon Essamm 13 ribaund ile pota altındaki üstünlüğünü gösterdi.

6. Hafta Programı

MUSMER Unileague 6. haftasında basketbol heyecanı devam edecek.

Program şu şekilde:

18 Şubat 2025 – ODTÜ Spor Salonu

ODTÜ – RAÜ

19 Şubat 2025 – Güzelyurt Spor Salonu

BAÜ – UKÜ