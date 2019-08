YDÜ Dekan yardımcısı Serdar Susever hayatını kaybetti

YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Susever bu sabah hayatını kaybetti.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, 43 yaşındaki Susever geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



YDÜ, Susever’in vefatıyla ilgili bir taziye mesajı yayınladı. “Acı Kaybımız” başlığıyla yayınlanan taziyede, şunlar kaydedildi:

“Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız, kıymetli hocamız Doç. Dr. Serdar Susever’I bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız.

Yakın Doğu Üniversitesi Ailesi olarak, başta merhum Serdar Susever’e Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine, dostlarına ve öğrencilerine başsağlığı dileriz…”

Serdar Susever hakkında

1976 yılında İskenderun’da doğdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu. 2000 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nde Mikrobiyoloji ve Kilinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda uzman, 2006 yılından aynı fakültede doktora ünvanını aldı . Doktora eğitiminin bir yılını Wuerzburg’da sürdürdü. 2012 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2014 yılından bu yana aynı fakültede Yrd. Doç. ve Doç. Dr. olarak çalışmalarına devam ediyordu.

Susever, Kıbrıs Türk Mikrobiyolji Derneği Başkanlığı’nı, Sağlıklı Yaşam ve Gıda Derneği Yönetim Kurulu üyeliğini ve International Society Human and Mycologyo’nin Kıbrıs temsilciliğini yürütüyordu. “Mycology, Annals of Medical and Health Sciences Research” ve Türk Mikrobiyoloji Derneği Dergisi’nde de editör olarak görev alıyordu.