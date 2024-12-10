YDÜ deplasmanda galip

ttec U 14 Erkekler Ligi A Grubu ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda Ceasar Larnaka Gençler Birliğini 88-31 yenerek ikide iki yaptı.

İskele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün olan Yakın Doğu Üniversitesi ilk yarıyı 47-15 önde bitirdi.

İkinci devrede de rahat olan Yakın Doğu Üniversitesi farkı giderek açtı ve maçı 88-31 kazanarak ligdeki ikinci maçını da kazandı..

Maçta YDÜ adına 20 sayı 23 verimlilkle oynayan Arda öne çıkan isim oldu.