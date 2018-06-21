YDÜ, Dünya Kupası’na galibiyetle başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Takımı NeuIslanders, Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Robotik Dünya Kupasının açılış maçlarında bir galibiyet bir de beraberlik elde etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, turnuvadaki ilk maçını Amerika Birleşik Devletlerinden Georgia İnstitute Of Technology Üniversitesinin Robojackets takımı ile oynayan NEUIslanders, maç içinde onlarca atak gerçekleştirmesine rağmen maçtan 1-0 galibiyet ile ayrıldı.

Brezilya ile Berabere Kaldı…

Günün ikinci maçında ise bu sene Güney Amerika açık turnuvasını kazanan Brezilya’nın Military Engineering İnstitution Üniversitesi ile oynanan maçta NEUIslanders, 0-0 berabere kaldı. Takım maç içersinde sıklıkla atak geliştirse de rakibinin defansı açıp gol atmayı başaramadı. Ayrıca takımın iki topu direkten döndü.

Maç Sonrası Değerlendirmeler Yapılıyor…

Oynanacak diğer maçlarda da başarılı sonuçlar almak için çalışmaya devam eden NEUIslanders ekibi, oynanan maçların ardından maç sırasında yanan sıkıntıları ve hataları değerlendirerek önlemler aldıklarını belirtti. Dünyanın farklı yerlerinde geliştirilen teknolojilerle futbol oynayan robotlarla mücadele edecek olan NEUIslanders, bu yıl takımı yöneten yapay zekasını sıfırdan yazarak yarattığı daha ofansif bir robotik futbol takımıyla turnuvada iddialı olduğunu elde ettiği galibiyetlerle ortaya koydu.