YDÜ farklı kazandı
Hentbol DEM’S erkekler U18 ligine dün akşam oynanan tek karşılaşma ile devam edildi.
08/12/2022
Hentbol DEM’S erkekler U18 ligine dün akşam oynanan tek karşılaşma ile devam edildi.
Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada YDÜ ile DOĞUKENT takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan YDÜ karşılaşmanın ilk devresini rakibi DOĞUKENT karşısında 22-8 önde kapatırken, maçın ikinci devresinde de etkili oyununu devam ettiren YDÜ, sahadan 42-17 galibiyetle ayrıldı.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV