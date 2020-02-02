YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinden 2019-2020 Güz Döneminde mezun olan öğrenciler, diplomalarını aldı.

YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Öğretim görevlisi İlias Abdoulline tarafından sunulan keman dinletisi ile devam etti.

Törende, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ile mezunlar adına Hasan Yılmaz birer konuşma yaptı.

KEPLERİ FIRLATTILAR…

Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları takdim edilerek, geleneksel kep atma merasimi ile öğrenciler mezun olmanın sevincini yaşadı.

02/02/2020 16:15