YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel sergi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel sergi düzenliyor.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, resim, heykel, seramik ve baskı resim eserlerinden oluşan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi”, 6 Mart Perşembe günü saat 16.30’da İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açılışını yapacağı sergi, 25 Mart'a kadar hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Açıklamada ayrıca, sergi ile ilgili detaylı bilgiye 0392 680 2000 (dahili: 5274) veya 0546 997 0997 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği belirtildi.