YDÜ Hastanesi Çalışanlarına Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi

YDÜ Hastanesi çalışanlarına yönelik yangın güvenliği eğitimi 10 Ekim 2024 tarihinde, İntergaz Ltd. tarafından düzenlendi. Eğitim, yangın güvenliği uzmanı Resul Dilek’in eğitmenliğinde gerçekleşti ve katılımcılara yangın öncesi, yangın anı ve sonrasında alacakları önlemler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Eğitim teorik bilgilendirme ve tatbikat safhası olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitimde yangın kimyası, yangın önleme stratejileri, yangına müdahale yöntemleri ve LPG güvenliği gibi konulara önem verildi. Katılımcılar, olası yangın durumlarında etkili bir şekilde nasıl müdahale edeceklerini öğrenirken, yangın güvenliğinin önemini de daha iyi kavradılar. Bu eğitim, hastane personelinin yangın güvenliği konusundaki yetkinliğini artırmayı ve acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamayı amaçladı.