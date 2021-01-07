YDÜ Hastanesi'nde son 10 günde 7 vaka tespit edildi

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07/01/2021

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YDÜ Hastanesi'nde son 10 günde 7 vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli son 10 gün içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 7 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Yenidüzen Gazetesi'ne konuşan Ali Pilli "Dün 4 vaka tespit edildi, YDÜ Hastanesi’nde son 10 günde 7 vaka tespit edilmiş oldu. Orada tüm önlemler alınıyor, herkes rahat olsun” dedi.

YDÜ Hastanesi’ndeki temaslıların da tespit edildiğini ifade eden Pilli “Temaslılara gereken testler yapılıyor, olağanüstü bir yayılma yoktur, kontrol altındadır” dedi.

 

 

07/01/2021 11:11
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TAGS: YDÜ Hastanesi
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