YDÜ Hemşirelik Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hemşirelik Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi mezuniyet töreni, YDÜ AKKM Büyük Salon’da yapıldı.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, törene, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S. Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Hemşirelik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını Hemşirelik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar yaptı.