YDÜ Kadın Basketbol Takımı faaliyetlerini durdurdu!

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, kulüp faaliyetlerini sona erdirdiğini açıkladı.



Son iki sezondur büyük yatırım yapan ve Euroleague'de Final-Four oynayan kulübün bu kararı spor dünyasında şok etkisi yarattı.



Yakın Doğu Üniversitesi bu sezon Kadınlar Euroleague'de dördüncü olmuş; geçen sezon ise Eurocup'ı kazanmıştı. Türkiye Ligi'nde de bir kez mutlu sona ulaşan Yakın Doğu, Türkiye Kupası'nı da bir kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe ile gerilim yaşamıştı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi'nin oyuncularını ayartıp transfer ettiğini dahi iddia etmişti.

Bu gelişmelerin ardından Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı arasında oynanan play-off final ilk maçı sırasında yöneticileri arasında arbede yaşanmış. Aziz Yıldırım, rakip takımın başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmıştı.