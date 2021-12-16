YDÜ kayıpsız devam: 80-63

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16/12/2021

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YDÜ kayıpsız devam: 80-63

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlediği ÜNİLİG’de üçüncü hafta Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında oynanan karşılaşma ile tamamlandı. RA25 Spor Salonu’nda Ülviye Beşe, Kaan Yatman ve Burak Sevim hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 80-63’lük skorla YDÜ oldu.

Maçta baştan sona periyotları üstünlükle tamamlayan YDÜ, 17-9, 37-21, 60-43 ve 80-63’lük periyotlarla galip geldi.

YDÜ adına 33 sayı kaydeden Alp Kıvanç Rıza maçın en skorer ismi olurken, LAÜ oyuncusu Ömer Güner’in 25 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

16/12/2021 21:39
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TAGS: YDÜ kayıpsız devam: 80-63, haberkibris,
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