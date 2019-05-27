YDÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Korosu Bellapais’te Konser veriyor
27/05/2019
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Korosu, Sıla 4 şarkılarından oluşan konser veriyor.
YDÜ’den verilen bilgiye göre, 3 Haziran’da Bellapais Manastırı’nda yer alacak konser, saat 20:30’da başlayacak, giriş ücretsiz olacak.
Konserle, Hakkı Cengiz Eren ve Atakan Sarı tarafından seslendirilen “Kıbrıs Türk Kültürü” şarkılarının koro eğitim repertuarına kazandırılması amaçlanıyor.