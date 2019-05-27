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YDÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Korosu Bellapais’te Konser veriyor

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27/05/2019

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YDÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Korosu Bellapais’te Konser veriyor

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Korosu, Sıla 4 şarkılarından oluşan konser veriyor.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, 3 Haziran’da Bellapais Manastırı’nda yer alacak konser, saat  20:30’da başlayacak, giriş ücretsiz olacak.

Konserle, Hakkı Cengiz Eren ve Atakan Sarı tarafından seslendirilen “Kıbrıs Türk Kültürü” şarkılarının koro eğitim repertuarına kazandırılması amaçlanıyor.

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TAGS: YDÜ, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Korosu, Bellapais, Sıla 4, konser, haber, kıbrıs
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