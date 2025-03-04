YDÜ, ODTÜ’yü Deplasmanda Mağlup Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen MÜS-MER Unileague 8. Hafta mücadelesinde, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni (ODTÜ) ODTÜ Spor Salonu’nda 87-57 mağlup etti.

YDÜ’de Aykut Fidansoy 22 sayı, 4 asist ve 28 verimlilik puanıyla maçın en skorer ismi olurken, Atilla Topaloğlu 14 ribaundluk performansıyla pota altındaki etkinliğini gösterdi.

Ev sahibi ODTÜ’de ise Kerem Öztüre 15 sayı, 13 ribaund ve 16 verimlilik puanı ile mücadele ederken, Altuğ Soyöz 3 asistlik katkı sundu.

Karşılaşma boyunca çekişmeli anlar yaşanırken, YDÜ özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu üstün oyunla farkı açarak deplasmandan galibiyetle ayrılmayı başardı.