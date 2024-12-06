YDÜ, ODTÜ’yü Mağlup Etti

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen MusMer UniLeague 4. hafta karşılaşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede YDÜ, rakibini 81-60'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Sakallı Damgasını Vurdu

Maça hızlı başlayan YDÜ, hem hücumda hem de savunmada üstün bir performans sergiledi. YDÜ'nün en etkili oyuncusu, 19 sayı ve 15 ribaundluk mükemmel performansıyla Hasan Sakallı oldu. Hem hücumda hem de savunmada fark yaratan Sakallı, takımının galibiyetinde başrolü üstlendi.

ODTÜ ise, mücadelede direnç göstermeye çalıştı. Berat Giray’ın 17 sayısı ve Kerem E. Öztüre’nin 13 ribaundluk performansı, takım için çaba harcayan isimlerdi. Ancak YDÜ'nün güçlü savunması ve etkili hücumları karşısında bu çabalar galibiyet için yeterli olamadı.

Seyirci Coşkusu ve Eğlence Dolu Anlar

Karşılaşma, ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi’nin Ra25 Spor salonunda oynandı ve oldukça coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Seyirciler, maç boyunca takımlarına yoğun destek verirken, MusMer maskotu ve dans ekibinin gösterileri tribünlerde büyük bir heyecan yarattı. Hem sahada hem de tribünlerdeki enerji, karşılaşmayı tam anlamıyla bir basketbol şölenine dönüştürdü.

UniLeague’de Heyecan Devam Ediyor

MusMer UniLeague’in 4. haftası, YDÜ’nün zaferiyle sona erdi. Haftanın son karşılaşması olan YDÜ ve ODTÜ arasındaki mücadele, basketbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Ligin heyecanı, önümüzdeki haftalarda oynanacak yeni maçlarla devam edecek. Takımlar, sıralamalarda daha iyi bir konum elde etmek için mücadele etmeye devam edecek.