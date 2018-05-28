YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 2 Haziran’da

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 2018-2019 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 2 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi kampusünde tek oturumda yapılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs sıralama sınavında 220 lisans ve ön lisans programını tercih etme hakkına sahip olacak. KKTC liselerinde 4 yıl eğitim gören TC uyruklu vatandaşları da YDÜK KTC Öğrenci Yerleştirme ve Sıralama sınavına girebilecekler.

Sınava katılacak olan öğrencilerin en geç 1 Haziran 2018 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü Kayıt-Kabul merkezinde sınav kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

Belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt hakkı elde edilebilecek.

Sınava girecek adaylar KKTC kimlik kartı fotokopisi, 1 adet vesikalık resim, sınav harcı ile Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğü’ne veya liselerde kurulacak olan kayıt stantlarına başvuruda bulunarak sınav için kayıt yaptırabilecek.