YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi mezunları diplomalarını aldı.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, diploma töreni, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla başlayan törende, müzik dinletisi sunuldu, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları adına bölüm birincileri Dilara Sarp ve Rabia Büşra Işıl ortak konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından törende, dereceye giren mezunlara madalyaları ve diplomaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan tarafından takdim edildi.

Daha sonra bölüm başkanları ve öğretim üyeleri tarafından öğrencilere diplomaları verildi. Tören, Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan ile mezun öğrenciler mezuniyet andı içerek keplerini havaya fırlatmalarının ardından sona erdi.