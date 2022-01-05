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YDÜ seriyi eşitledi

Hentbol U18 Erkeklerde dün akşam oynanan karşılaşmada YDÜ - UKÜ’yü mağlup ederek seriyi eşitledi.

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05/01/2022

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YDÜ seriyi eşitledi

Hentbol U18 Erkeklerde dün akşam oynanan karşılaşmada YDÜ - UKÜ’yü mağlup ederek seriyi eşitledi.

Şampiyonluk son maça kaldı. 
Hentbol erkekler U18’de dün akşam oynanan karşılaşmada YDÜ-UKÜ’yü 35-31 mağlup ederek seriyi eşitledi. İlk maçı 25-24 UKÜ kazanırken, dün akşamki maç YDÜ üstünlüğü ile tamamlandı. Alınan bu sonucun ardından gözler 8 Ocak Cumartesi akşamı oynanacak olan son karşılaşmaya çevrildi. Maçı kazananın şampiyonluk kupasını müzesine götüreceği son karşılaşma 8 Ocak Cumartesi Saat 18:00’de Atatürk Spor Salonunda oynanacak.

05/01/2022 12:15
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