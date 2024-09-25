YDÜ U16 Kız Takımı, yeni sezon hazırlanıyor

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25/09/2024

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YDÜ U16 Kız Takımı, yeni sezon hazırlanıyor

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenecek U16 Kızlar Voleybol Liginde mücadele edecek olan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) U16 Kız Takımı yeni sezona yönelik antrenmanlarını sürdürüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Voleybol Şubesi ile Kemal Şah Voleybol Akademi Lefkoşa Şubesi işbirliğinde kurulan Yakın Doğu Üniversitesi U16 Kız Takımı, 11 Ekim’de başlayacak yeni sezon hazırlıklarını, YDÜ RA25 Spor Salonu'nda deneyimli antrenör Umar Göker ve yardımcı antrenörler Damla Özlipolat ile Ersan Öztürk gözetiminde yapıyorlar.

Yeni sezonda KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan voleybol liglerine renk katmayı hedefleyen Yakın Doğu Üniversitesi U16 Kız Takımı’nın antrenmanları neşe içerisinde geçiyor.

25/09/2024 10:06
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TAGS: YDÜ U16 Kız Takımı
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