YDÜ ve Yükseliş rahat kazandı

DEM’S U18 erkekler liginde oynanan iki karşılaşmada YDÜ ve Yükseliş takımları rakiplerini mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattılar.

Atatürk Spor Salonun’da oynanan karşılaşmalarda YDÜ, MGA’yı, Yükseliş ise UKÜ’yü mağlup etmeyi başardı. Günün ilk karşılaşmasında YDÜ ile MGA takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi MGA karşısında 14-7 önde kapatan YDÜ maçı da 31-14 kazanarak yoluna devam etti. YDÜ’de Hasan Bensel MGA’da ise Emre maçı 8’er golle tamamladı. Günün ikinci karşılaşmasında ise Yükseliş ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan Yükseliş ilk devreyi rakibi UKÜ karşısında 23-7 önde kapatırken, maçı da 45-22 kazanan taraf oldu. Yükseliş takımında maçı 18 golle tamamlayan Hasan Yılmaz karşılaşmada ön plana çıkan isim oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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03/12/2022 21:25