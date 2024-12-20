YDÜ Voleybol U14 Kız Takımı, sezona hazır

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Voleybol U14 Kız Takımı, Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol U14 Kızlar Liginde mücadele edecek.

2024 – 2025 Sezonu U14 Kızlar Liginde ilk hafta Cumartesi günü oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak. 11 takımın mücadele edeceği U14 Kızlar Liginde A Grubunda mücadele edecek olan YDÜ Voleybol U14 Kız Takımı baş antrenör Umar Göker ve yardımcısı Ersan Öztürk eşliğinde sezon hazırlıklarını tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Spor Salonunda yapılan son antrenmanla sezonu ilk maçının hazırlıklarını tamamlayan YDÜ Voleybol U14 Kız Takımı ilk maçında Cumartesi günü saat 14:00’te Necati Taşkın Spor Salonunda Mağusa Spor Akademisi ile karşılaşacak.