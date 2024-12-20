YDÜ Voleybol U14 Kız Takımı velilerine, seminer düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tarafından genç sporcuların hem salonda hem de özel hayatlarında daha güçlü bireyler olmalarını desteklemek amacıyla seminer düzenlendi.

Uzm. Psk. Gözde Acaray tarafından verilen seminerde, Yakın Doğu Üniversitesi U14 Kız Voleybol Takımı velileriyle RA25 Spor Salonu’nda motivasyon ve destek odaklı bir toplantı gerçekleştirildi.

Ailelerin sorularının alınıp, görüşlerinin de dinlendiği etkinlikte Uzm. Psk. Gözde Acaray, sporun çocukların gelişimine olan katkısı, aile desteğinin önemi ve takım ruhunun sporcularda yarattığı olumlu etkiler üzerinde detaylı bilgiler verdi.