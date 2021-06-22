YDÜ yenerse finale kalacak
İlk maçta YDÜ rakibini 64-47 skor ile mağlup ederek seride final için avantaj yakaladı.
22/06/2021
Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde klasmanın tamamlanmasının ardından play-off heyecanı dün akşam oynanan ilk maç ile başladı. Yarı finallerde ilk maçta klasman ikincisi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile üçüncü Girne Amerikan Üniversitesi karşılaştı.
YDÜ rakibini 64-47 skor ile mağlup ederek avantaj yakaladı. YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısını YDÜ 31-26 üstün tamamladı.
YDÜ’de Omah Ayomikun 11 sayı, 14 ribaunt ile takımının en etkili oyuncusu olurken, GAÜ’de formda isim Hamit Çeliktaşlılar’ın 14 sayısı yenigiyi önlemeye yetmedi.
Seride 1-0 öne geçen YDÜ, 23 Haziran’da Girne’de oynanacak maçı kazanması halinde finale yükselecek. GAÜ’nün kazanması halinde seri 1-1’e gelecek ve son maç 25 Haziran’da YDÜ’nün salonunda oynanacak.