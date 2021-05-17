YDÜ, Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvurular devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi, 2021-2022 öğretim yılı için yapacağı “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”nı 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirecek. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü ile Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek sınava başvurular devam ediyor.

Sınava, KKTC vatandaşı öğrenciler ile eğitim hayatının son dört yılını KKTC’de tamamlayan Türkiye vatandaşı öğrenciler de katılabilecek. Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na giren öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki 20 fakülte, 3 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 225 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacak.

Son Başvuru Tarihi 11 Haziran 2021...

Sınava katılacak öğrencilerin, en geç 11 Haziran 2021 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Adaylar, sınav sonrasında üç bölüm tercihi yapabilecekler. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasından yapılacak. Kolejlerden mezun olan veya olacak olan öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt yaptırabilecek.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

KKTC'li öğrenciler, sınav başvuru formuyla birlikte KKTC kimlik kartı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafla Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğü’ne kayıt yaptırabiliyor. Türkiye vatandaşı öğrenciler ise yine sınav başvuru formuyla birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve lise öğrenimini KKTC’deki herhangi bir eğitim kurumunda 4 yıl kesintisiz olarak tamamladığına dair belge ile birlikte kayıt yaptırabilir.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvuracak adaylar 2236464 no’lu (dahili:5367-5774-5408) no’lu telefondan veya www.neu.edu.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilirler. Sınava, kktcsinav.neu.edu.tr adresinden de online başvuru yapılabiliyor.

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17/05/2021 15:43