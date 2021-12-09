YDÜ zirveye yerleşti: 80-56

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U20 Erkekler Ligi’nde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopspor karşı karşıya geldi. Dördüncü haftaya oynadıkları üç karşılaşmayı da kazanarak giren iki takımın RA25 Spor Salonu’nda yer aldı. Rakibini 80-56 mağlup eden YDÜ dördüncü maçından galibiyetle ayrılırken Koopspor sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

YDÜ gençlerine galibiyet 21-14, 39-29, 60-42 ve 80-56’lık periyotlarla geldi. Koopspor’da 20 sayı ile oynayan Arda Göztaşı maçın en skorer oyuncusu olmasına karşılık bu performansı galibiyet için yeterli olmadı. YDÜ adına 16 sayı ile oynayan Tuna Mantas ise takımının en skorer oyuncusu oldu.

U20 Erkekler Ligi’ne 10 Aralık Cuma günü Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 19.00’da oynanacak Girne Amerikan Üniversitesi – Çetinkaya karşılaşması ile devam edilecek.

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09/12/2021 21:27