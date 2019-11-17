YDÜ’de 2 ayrı sergi açılacak

Kazakistanlı sanatçılar Aytkali Zhaisanbayev, Botagoz Tolesh ve Yergali Palymbetov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları üç ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar Muldir Sagyndykova, Nurbek Zhardemov, Oralbek Kaboke, Altynshash Alpysbayeva, Salimgali Myrzashev ve Azerbaycanlı sanatçılar Asmer Narimanbekova, Jamalа Rahmanlı, Rafael Aliyev’e ait iki karma resim sergisi açılıyor.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, 19 Kasım Salı günü saat 08.30’da açılacak sergiler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda yer alacak.

17/11/2019 15:58