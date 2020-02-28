YDÜ'de 3 kişisel resim sergisi daha açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Özbekistan sanatçıları Tulkin Zakirov, Baktihyar Makhkamov, Khusan Aminov ile Zafar Zufarov tarafından hazırlanan 20 eser, Gagavuzya sanatçıları Foidor Duoglo, Nina Peeva ve Piotr Fazli tarafından hazırlanan 20 eser ve ve Kazakistan sanatçıları Akan Oimautov, Bulat Mekebaev ile Yevgeniy Silabospitskiy tarafından hazırlanan 15 eser ile toplam 55 eserden oluşan üç ayrı karma sergi UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda yer alan serginin açılışına Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, rektör Yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Gagavuzya Sanatçıları adına Piotr Fazlı, Özbekistan Sanatçıları adına Baktihyar Makhkamov,

Kazakistanlı sanatçılar adına Akan Oımautov ile Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Milletvekili Ersan Saner tarafından Kazakistanlı sanatçılar, Akan Oimautov, Bulat Mekebaev, Yevgeniy Silabospitskiy ile Özbekistanlı sanatçılar Baktihyar Makhkamov, Tulkin Zakirov, Khusan Aminov, Zafar Zufarov ve Gagauzya Sanatçıları Piotr Fazli, Foidor Duloglo ile Nina Peeva’ya teşekkür belgeleri takdim edildi.

Sergiler, 6 Mart’a kadar hafta içi 08.00 - 16.00 saatleri arasında YDÜ İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

28/02/2020 17:17